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Karabük'te Kuyumcu Soygununda Müşteri Korku Anlarını Paylaştı

Karabük'te Kuyumcu Soygununda Müşteri Korku Anlarını Paylaştı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kuyumcu soygununda, müşteri Musa Çavdar hırsızların dalgınlığından yararlanarak kaçmayı başardı. Soygun esnasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki kuyumcu soygununda çalışanlara odaklanan hırsızların dalgınlığından faydalanarak kendini kurtaran müşteri yaşadığı o anları anlattı.

Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin altında bulunan kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunda müşteri olarak bekleyen Musa Çavdar çalışanlara odaklanan hırsızların dalgınlığından faydalanarak kendini dışarıya attı. Yaşadığı o korku dolu anları anlatan Çavdar, "Yasin Bey'in yanına gelmiştim. Sohbete başlamadan bir anda kapı açıldı. Üzerimize silahla ateş etti. Ondan sonra ikinci giren camları kırdı. Yatın yere dediler, ben de bir an yatayım mı? Kaçayım mı diye tereddüde düştüm. Kaçarsam en kötü şartlarda vururlar dedim. Orada yakalanıp rehin alınırım korkusuyla dışarı kaçtım" dedi.

Çavdar, şüphelilerden birinin dükkanda bulunan Yasin Güldemir'e saldırdığını diğer ikisinin de tezgahtaki bileziklere yöneldiğini söyledi.

Kuyumcudan çıktıktan sonra hastane bölgesindeki evine gittiğinden bahseden Çavdar, "Daha sonra hastane tarafına gelmişler. Sitemden baktığımda onları gördüm, kaçıyorlardı. Arkasından da polisler koşuyordu. Orada silah da atmışlar" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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