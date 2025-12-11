Haberler

Kuyumcu soygununda mütalaa açıklandı: Savcıdan sanıklara ağır ceza talebi

Kuyumcu soygununda mütalaa açıklandı: Savcıdan sanıklara ağır ceza talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen soygun davasında savcı, sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar yöneltti ve cezalandırılmaları talep etti. Duruşma 22 Aralık'a ertelendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli şekilde düzenlenen soyguna ilişkin davada savcı, sanıklar hakkında 'nitelikli yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde mütalaasını sundu.

Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20) bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Soygunu gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklardan Cemal Çelikay (21) ise hastane randevusu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada sanıklardan Cemal ve Rıza Çelikay'ın avukatları, müvekkillerinin hisse sahibi olduğu evdeki haklarının tamamını devrederek kısmi zararın giderilmesini istediklerini ifade etmesine karşı katılımcı Ahmet Güldemir bunu kabul etmediğini belirterek şahısların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı

Sanıklar Cemal Çelikay, Emre Ünlük, Rıza Çelikay, Ramazan Karakaş ve Eyüp Emir Eper'in, olaydan yaklaşık altı ay önce bir araya gelerek bir kuyumcuya yönelik soygun planı yaptıklarını hatırlatan savcı tüm sanıkların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve yargılama giderlerinin sanıklardan alınmasını talep etti.

Sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek yazılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title