Kuyumcu soygununda mütalaa açıklandı: Savcıdan sanıklara ağır ceza talebi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli şekilde düzenlenen soyguna ilişkin davada savcı, sanıklar hakkında 'nitelikli yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde mütalaasını sundu.

Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20) bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Soygunu gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklardan Cemal Çelikay (21) ise hastane randevusu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada sanıklardan Cemal ve Rıza Çelikay'ın avukatları, müvekkillerinin hisse sahibi olduğu evdeki haklarının tamamını devrederek kısmi zararın giderilmesini istediklerini ifade etmesine karşı katılımcı Ahmet Güldemir bunu kabul etmediğini belirterek şahısların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı

Sanıklar Cemal Çelikay, Emre Ünlük, Rıza Çelikay, Ramazan Karakaş ve Eyüp Emir Eper'in, olaydan yaklaşık altı ay önce bir araya gelerek bir kuyumcuya yönelik soygun planı yaptıklarını hatırlatan savcı tüm sanıkların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve yargılama giderlerinin sanıklardan alınmasını talep etti.

Sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek yazılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi. - KARABÜK