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Karabük'te Kuyumcu Soygunu: 15 Saatlik Operasyonla 3 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te Kuyumcu Soygunu: 15 Saatlik Operasyonla 3 Şüpheli Yakalandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuda gerçekleşen silahlı soygunun ardından 15 saat süren bir operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait bazı çalınan altınlar ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcu soygununa karışan silahlı ve kar maskeli 3 şüpheli yaklaşık 15 saatlik çalışma sonunda saklandıkları metruk binada kıskıvrak yakalandı.

Dün akşam saat 17.40'da Sadri Artunç Caddesinde meydana gelen olayda kar maskeli ve silahlı 3 kişi iş merkezinin altında bulunan kuyumcuyu soyarak çaldıkları altınlarla birlikte kaçmışlardı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada 15 saatlik çalışmanın sonunda şüphelilerin metruk bir evde yakalandıklarını duyurdu.

"Tesellimiz ve sevincimiz bu olayda herhangi bir yaralımızın ve can kaybımızın olmaması" diyen Yavuz, "Dün akşam saat 17.40 sıralarında Safranbolu merkezimizdeki bir kuyumcuya üç silahlı aynı zamanda da maskeli şahıs tarafından bir soygun olayı gerçekleştirildi. Olayın gerçekleştirildiği andan itibaren hem emniyet kuvvetlerimiz hem de jandarmamızın desteğiyle ve diğer birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı hızlı bir şekilde koordineli bir şekilde başlattık" ifadelerini kullandı.

Olayın hemen arkasından, kuyumcudaki soygunda çalındığını değerlendirilen altınların bir kısmının polis ekiplerince ele geçirildiğini belirten Yavuz, "Geri kalan bir kısmı yine dere kenarında dökülmüş vaziyette, açıkta buldular. Aynı zamanda olayda kullanıldığını değerlendirdiğimiz iki silahı da akşam saatlerinde olayın hemen gerçekleşmesinden kısa süre sonra arkadaşlarımız ele geçirdiler. Bu arada gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Bu arada İçişleri Bakanımıza gerçekten şükranlarımızı sunuyorum. Karabüklü hemşehrilerimiz adına. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde özel hareket timlerimizi de ilimize sevk ettiler. Hem özel harekat timlerimizle hem Karabük ve Safranbolu Emniyetimizle hem de İl Jandarma Komutanlığımızın da katkılarıyla birlikte sabaha kadar arama, tarama ve şüphelileri yakalama çalışmalarımız devam etti" dedi.

Yavuz, "Tabii ki ilk aşamada şüphelilerin tespit edilmesi için arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Tespitten sonra bulunabilecekleri alanları geniş alandan, dar alana doğru kapama şeklinde alanı daralta daralta geldik. Sabah saat 09.00 sıralarında şüphelileri İsmetpaşa Mahallemizde saklanmış oldukları metruk bir evde yakaladık ve emniyetimize getirdik. Safranbolu halkımıza, esnafımıza geçmiş olsun diyorum. Bu noktada da ben siz değerli basın mensuplarımıza ve Safranbolulu vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Akşamdan itibaren bu saate kadar bizlerle birlikte mesai yaptınız ama sonunda hem çalındığı değerlendirilen altınları hem kullanılan silahları hem de şahısları şuan itibariyle arkadaşlarımız yakaladılar" diye konuştu.

Üç şüpheli şahısla irtibat halinde olduğu ve gözcülük yaptığı değerlendirilen bir kişinin de gece yarısı yakalanarak gözaltına alındığını söyleyen Yavuz, "Onun da şu anda emniyetimizde sorgusu başsavcılığımızın ve Safranbolu savcılığımızın koordinesinde devam ediyor. Bu aşamadan sonra artık cumhuriyet savcılığımızın, savcılarımızın ve adli makamların soruşturmasıyla süreç aydınlatacaktır. Bu şahıslar dışında, bu işle ilgili irtibatı olan, bu işin içinde olan, bu işe yardım ve yataklık eden kişilerin de tespit edip adalete teslim edilmesi ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar vurguluyorum. Karabük'ün huzuru, Safranbolu huzuru, suç ve suçlarla mücadelede kolluk kuvvetlerimizle birlikte, adliyemizle birlikte tüm görevli kurumlarımızla birlikte kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şüphelilerden ikisinin kardeş olduğunu bildiren Yavuz, şahısların 19-21 yaşlarında olduklarını kaydederek, "Şuanda şüphelilerin ikametleriyle ilgili ve bağlantılarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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