Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası
Karabük'te yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplamda 32 bin 125 lira para cezası kesildi. Ayrıca, iş yerinde bulunan 5 bin 100 liraya da el konuldu ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Karabük'te kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesinde yapılan denetimlerde bir işletmeye baskın düzenledi.
Denetimde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza kesildi.
Masa üzerinde bulunan 5 bin 100 liraya el konulurken iş yeri sahibi A.E. hakkında adli işlem yapıldı. - KARABÜK