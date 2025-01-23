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Karabük'te Kumar Oynayan 4 Kişiye Ceza

Karabük'te Kumar Oynayan 4 Kişiye Ceza
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Karabük'ün Eflani ilçesinde bir kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi, iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Candaroğulları Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kabahatler Kanunu'na muhalefetten şahıslara toplam 36 bin 988 lira idari ceza uygulanırken, 2 bin 450 TL ile iskambil kağıtları ve oyun fişine el konuldu. İş yeri sahibi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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