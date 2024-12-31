Karabük'te Kumar Operasyonu: 8 Kişiye 51 Bin TL Cezası

Karabük'te iki ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü 8 kişiye toplamda 51 bin 400 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde O.K. ile H.Y. isimli şahısların iş yerlerine düzenlediği operasyonda 8 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynayan şahıslara kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda masada bulunan toplam 4 bin 200 TL'ye de el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandı. - KARABÜK