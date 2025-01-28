Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak

Karabük'te Kumar Operasyonu: 26 Kişiye 280 Bin Lira Ceza

Karabük'te Kumar Operasyonu: 26 Kişiye 280 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen jandarma operasyonunda, kumar oynarken yakalanan 26 kişiye toplam 280 bin 395 lira para cezası kesildi. Operasyon sırasında 27 kişi gözaltına alınırken, dövüş horozlarına da el konuldu.

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 280 bin 395 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde horoz dövüşü ve kumar oynatıldığı tespit edilen ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi yakalanırken, bahse konu ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3'er adet yaralı dövüş horozu ve taşıma çantası ele geçirildi. Dövüşü organize eden şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, diğer 26 şüpheliye kumar oynamaktan dolayı toplam 280 bin 395 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig devinden sezona damga vuracak transfer hamlesi
img

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.