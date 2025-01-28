Karabük'te Kumar Operasyonu: 26 Kişiye 280 Bin Lira Ceza

Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 280 bin 395 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde horoz dövüşü ve kumar oynatıldığı tespit edilen ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi yakalanırken, bahse konu ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3'er adet yaralı dövüş horozu ve taşıma çantası ele geçirildi. Dövüşü organize eden şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, diğer 26 şüpheliye kumar oynamaktan dolayı toplam 280 bin 395 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK