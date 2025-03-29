Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Canlı anlatım! Derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt

İran'dan Trump'ın mektubuna detaylı yanıt

Karabük'te Kumar Baskınlarında 15 Kişiye Cezalar Kesildi

Karabük'te Kumar Baskınlarında 15 Kişiye Cezalar Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen kumar baskınlarında 15 kişi gözaltına alınarak toplamda 138 bin 705 TL para cezası verildi.

Karabük'te Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen kumar baskınlarında yakalanan 15 kişiye 138 bin 705 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2-26 Mart tarihleri arasında 4 ayrı iş yerine kumar baskını düzenlendi. Baskınlarda 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslara kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplamda 138 bin 705 TL para cezası kesildi. Kumar oynatan şahıslar hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.