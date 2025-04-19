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Karabük'te Kumar Baskınında 46 Bin Lira Ceza

Karabük'te Kumar Baskınında 46 Bin Lira Ceza
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Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira ceza kesildi. Ayrıca kazançlara da el konuldu ve iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira ceza kesildi.

Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir iş yerine baskın düzenlendi. Kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 9 bin 247 liradan toplam 46 bin 235 lira ceza kesildi. Masa üzerindeki 600 liraya el konuldu. İş yeri hakkında adli işlem yapıldı. 2 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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