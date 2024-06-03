Karabük'te küçük bir çocuğun otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajına binen küçük çocuk trafikte yolculuk yaptı. Otomobilin bagajını eliyle tutan çocuğun o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KARABÜK