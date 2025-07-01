Karabük'te Kovalamaca Sonrası Sürücüye 77 Bin TL Ceza

Karabük'te Kovalamaca Sonrası Sürücüye 77 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye toplamda 77 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, kovalamaca sırasında iki polis otosu ile dört araca çarparak kaçmaya çalıştı, sonra yakalandı.

Karabük'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sırasında iki ekip otosuna çarpan sürücüye toplamda 77 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri 37 EU 910plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü önce Karabük ardından Safranbolu istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca sırasında ikisi polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü izini kaybettirmek için girdiği İsmetpaşa Mahallesi 5 Göz Sokak'ta aracını bırakarak kaçtı.

Yapılan inceleme çalışmalarında otomobil sürücüsünün Samet S. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı.

Sürücüye Karabük Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Safranbolu Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 3 adet "dur" ihtarına uymamak, 2 adet kırmızı ışık ihlali, 2 kez makas atmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetsiz araç kullanmak/kullandırmak ve ters yönde araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan toplamda 77 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti

Trump-Musk gerilimi büyüyor! Sınır dışı etmekle tehdit etti
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.