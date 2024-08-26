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Karabük'te kenevir ve esrar operasyonu

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Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 29 kök kenevir ve 5 bin 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma tarafından operasyonda 29 kök kenevir ve 5 bin 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsın ikametinde 29 kök kenevir bitkisi ve 5 bin 450 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kenevir 3-sayfa Yenice Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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