Karabük'te kenevir ve esrar operasyonu

Karabük'ün Yenice ilçesinde jandarma tarafından operasyonda 29 kök kenevir ve 5 bin 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde yapılan operasyonda bir şahsın ikametinde 29 kök kenevir bitkisi ve 5 bin 450 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK