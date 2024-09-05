Karabük'te kenevir operasyonu: 5 kök bitki ve 12,9 gram tohum ele geçirildi
Karabük'te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ile 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Karabük'te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ile 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkezde icra edilen faaliyette 1 şahsın ikametinde yapılan adli aramada 5 kök kenevir bitkisi ile 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK