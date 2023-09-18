Karabük'te kediye çarpan araç sürücüsü kaçtı

Karabük merkeze bağlı 200 Evler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü yolun ortasında yatan kedinin üzerinden geçti. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın sağ arka lastiğinin üzerinden geçtiği görülen kedi can çekişmeye başladı. Olay esnasında sokakta bulunan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde sokağa girerek yolun ortasındaki kediyi ezen aracın arkasına bakmadan yoluna devam ettiği görüldü.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük merkeze bağlı 200 Evler Mahallesi'nde bir araç sürücüsünün yolun ortasında duran kedinin üzerinden geçtiği anlar kameraya yansıdı. Sürücünün kediye çarpmasına karşın durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Karabük merkeze bağlı 200 Evler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü yolun ortasında yatan kedinin üzerinden geçti. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın sağ arka lastiğinin üzerinden geçtiği görülen kedi can çekişmeye başladı. O sırada acı çeken kedinin yanına sokakta bulunan diğer kediler geldi.

Olay esnasında sokakta bulunan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde sokağa girerek yolun ortasındaki kediyi ezen aracın arkasına bakmadan yoluna devam ettiği görüldü.