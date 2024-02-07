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Karabük'te kayalıkta mahsur kalan köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çamyurt köyünde kayalık bölgede mahsur kalan bir köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Karabük'te 3 gündür kayalıkta mahsur kalan bir köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çamyurt köyü Kayaaltı mevkisinde kayalık bölgede bir köpeğin mahsur kaldığını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan köylüler, jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. Köpeğin kurtarılması için çalışma başlatan AFAD ekipleri, kayalıkta mahsur kalan köpeği kurtardı. 3 gündür kayalıkta mahsur kalan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, AFAD ekipleri köpeği köy muhtarına teslim etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük AFAD Kurtarma Hayvanlar Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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