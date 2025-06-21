Karabük'te Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Karabük'te Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Bostanbükü köyü kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi.

Bostanbükü köyünden kavşağa giriş yapan B.B. idaresindeki67 AEP 763 plakalı otomobil ile Kastamonu istikametine gitmekte olan M.Ş. idaresindeki 41 LH 974 ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerin yara alamdan atlattığı kazada her iki araçta yolcu olarak bulunan S.B., H. Ş., ve T. M. Ş. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Trafik polisleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.