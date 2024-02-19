Karabük'te kavşakta çarpışma: 1 kişi yaralandı

Karabük'te kavşaktan dönüş yapan otomobile başka bir aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. T.K. sevk ve idaresindeki 78 AAD 720 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halindeyken kavşaktan dönüş yapmakta olan C.D. sevk ve idaresindeki 78 AAZ 617 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 78 AAZ 617 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK