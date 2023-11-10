Karabük'te kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
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Karabük'te hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karabük'te hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube İnfaz Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulamada hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.C. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa