Karabük'te yaylada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Karabük'ün Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, AFAD ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşa ulaştı ve sağlık durumları iyi.

Karabük'ün Sarıçiçek Yaylası'nda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sarıçiçek Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler harekete geçti. Karabük Valiliği koordinesinde bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürüttükleri çalışmalar sonucu 7 vatandaşa ulaştı.

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
