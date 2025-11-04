Haberler

Karabük'te Kamyonetin Geri Kayması Facianın Eşiğinden Döndü

Karabük'te el freni çekilmeyen bir kamyonet, park halindeyken geri kaymaya başladı. Otopark görevlisi Galip Gülcü, aracın içinde kimse olmadığını fark ederek son anda atlayıp frenini çekti ve olası bir kazayı önledi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'te el freni çekilmeyen kamyonet geri geri hareket etmeye başlayınca, otopark görevlisi son anda araca atlayarak faciayı önledi.

Olay, kentin en işlek noktalarından Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir AVM'nin mal kabul alanı önündeki yaya kaldırımına park edilen bir kamyonet, el freninin çekilmemesi nedeniyle aniden geri geri kaymaya başladı. Bu sırada otopark girişinde görevli Galip Gülcü, aracın içinde kimsenin olmadığını fark edip koşarak atladığı aracı el frenini çekerek durdurdu. Gülcü'nün müdahalesiyle kamyonet, park halindeki diğer araçlara çarpmadan durdu. Kısa süreli paniğe neden olan olay anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kamyonetin geri geri kaydığı, otopark görevlisinin koşarak araca atlayıp el frenini çektiği anlar yer aldı.

Yaşananları anlatan Galip Gülcü, "Buraya mal kabul için gelen araçlar var, malzemeleri indiriyorlar. Genelde de yaya yolunu kullanıyorlar. Bazen anahtarları üstünde olduğu için el frenini çekmeyi unutuyorlar. Dün de yine öyle bir olay gerçekleşti. Aracın geri geri geldiğini gördüm, biraz hızlı gelince dubayı çektim, şoförü 'çok hızlısın' diye uyaracaktım. Bir baktım, içinde kimse yok. Ani bir refleksle atladım içine, el frenini çektim. Allah'tan o sırada yaya falan yoktu. Geçen haftalarda birkaç kere daha yaşandı çünkü yayaya çarpma durumu oluyor. Ucuz yırttık yani. Parkta araçlar vardı, gelen araçlar vardı. Daha önce de geri gelirken bana araç çarpmıştı. Yaya kaldırımını çok fazla kullanıyorlar. Biz de yoğun trafikte yardımcı olmak için burada duruyoruz" dedi. - KARABÜK

