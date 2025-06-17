Karabük'te Kadınların Saç Saça Kavgası Polisi Zorladı

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Karabük'te dört kadın, cadde ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle saç saça kavga etti. Olay yerine müdahale eden polis, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'te kadınların saç saça kavgasını polis bile güçlükle ayırdı

KARABÜK - Karabük'te 4 kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Polisin sonlandırdığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. 4 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak saç saça baş başa kavga etmeye başladı. 2 kadının düştükleri yerde diğer 2 kadının ayakta süren kavgalarına olay yerine yakın noktada bulunan Trafik polisleri ve karakol ekipleri müdahale etti. Yerde saç saça giren kadınları ayırmak için polis ekipleri ise bir hayli mücadele etti. Kavga sonlandırılırken, kadınlardan birinin ise durma niyeti yoktu. Ayağındaki terliyi diğer taraftaki kadınlara doğru fırlattı. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga sonrası kadınlar bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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