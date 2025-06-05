Karabük'te Kadınlar Arasında Kavga Kameralara Yansıdı

Karabük'te kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın grubunun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça birbirine giren kadınlardan birinin, karşısındakinin kafasını ısırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekiler kavgayı ayırmak isterken, aralarında da arbede yaşandı. Olay, vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadınlardan birinin, kavga ettiği kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK