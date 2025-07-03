Karabük'te Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan ehliyetsiz sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda devriye görevi yapan polis ekipleri, 37 EU 910 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, kaçış sırasında 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca, Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta sona erdi.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Samet S. kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Samet S.'ye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 77 bin 976 lira idari para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet S., "mala zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK