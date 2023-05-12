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Karabük'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşil Mahalle'de Y.S.'nin (39) işletmeciliğini yaptığı iş yerinde ve S.S.'nin (41) ikametinde yaptıkları aramada, iki adet makaron sigara doldurma makinesi, iki adet kompresör makinesi, 3 bin 175 adet içi tütün dolu makaron sigara, bin 100 adet kilitli şeffaf poşet ve 5 bin 480 adet boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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