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Karabük'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Elektronik Sigara ve 60 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Karabük'te Kaçakçılık Operasyonu: 10 Elektronik Sigara ve 60 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Karabük'te düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada 10 adet elektronik sigara ile 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 10 adet elektronik sigara ile 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mayıs 2025 tarihinde Karabük Merkez'de gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın üzerinde ve evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 10 elektronik sigara ile 60 paket sigaraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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