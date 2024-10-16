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Karabük'te Kaçakçılığa Yönelik Operasyonda 24 Bin Makaron Ele Geçirildi

Karabük'te Kaçakçılığa Yönelik Operasyonda 24 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Karabük'te yapılan operasyonda, kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak 24 bin 100 makaron ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. İkamet sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karabük'te kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 24 bin 100 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Öğlebeli Mahallesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda birer adet sanayi tipi sigara sarma makinesi ve hava kompresörü, 17 kilogram açık kıyılmış tütün, 15 bin 800 adet içi boş makaron, 8 bin 300 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İkamet sahibi İ.K. hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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