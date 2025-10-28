Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Karabük'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün imalatı yapılan bir adreste çok sayıda tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkezde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 170 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 adet sanayi tipi sigara sarma makinesi, 1 adet tütün kurutma makinesi, 156 bin 400 adet boş makaron ve 4 bin 800 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. - KARABÜK