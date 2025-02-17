Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı
Karabük'te yapılan kaçak tütün operasyonunda, bir iş yerinde 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 adet makaron ve 7 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette, 1 şahsın işlettiği iş yerinde yapılan adli aramada, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 7 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa