Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette, 1 şahsın işlettiği iş yerinde yapılan adli aramada, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 7 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK