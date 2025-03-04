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Karabük'te Kaçak Kazı Yaparken Yakalanan 7 Kişi Tutuklandı

Karabük'te Kaçak Kazı Yaparken Yakalanan 7 Kişi Tutuklandı
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Karabük'te izinsiz kazı yapan 7 kişi, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında elektrikli vinçler ve kazı aletleri bulunuyor.

Karabük'te kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurları il merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Yapılan saha incelemesinde 7 kişi izinsiz kazı yaparken malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken operasyonda birer adet elektrikli vinç, hilti, murç, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip elektrikli vinç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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