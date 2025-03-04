Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı

Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 7 kişiyi yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleriyle birlikte 250 kilogram kapasiteli elektrikli vinç de ele geçirildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurları il merkezinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Yapılan saha incelemesinde 7 kişi izinsiz kazı yaparken malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken operasyonda birer adet elektrikli vinç, hilti, murç, 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip elektrikli vinç ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
img

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
img

Cenazeye damga vuran an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı

Özel'in rozet taktığı vekil daha şimdiden partiyi karıştırdı
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki

Trump'ın savaşın seyrini değiştiren hamlesine Rusya'dan ilk tepki
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.