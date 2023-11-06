Karabük'ün Gölören köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Gölören köyü mevkiinde ormanlık arazide A.İ. (51), R.M. (47), İ.A.(48) ve Ö.E.'yü (44) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şahısların kazı yaptıkları birer adet kürek, kazma, 2 adet kova ve 3 çift eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK