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Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Kazıda kullanılan çeşitli aletlere el koyuldu, zanlılar mahkemece serbest bırakıldı.

Karabük'te 3 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan birer adet pointer, çapa, balta, el dedektörü, levye, kazma, kürek, kılıf, 2 adet tarama cihazı ve eldivene el konuldu. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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