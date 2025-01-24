Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Kazıda kullanılan çeşitli aletlere el koyuldu, zanlılar mahkemece serbest bırakıldı.
Karabük'te 3 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan birer adet pointer, çapa, balta, el dedektörü, levye, kazma, kürek, kılıf, 2 adet tarama cihazı ve eldivene el konuldu. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK