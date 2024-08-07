Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
Karabük'te ormanlık alanda izinsiz define arayan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda kazı yaparken kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük Merkez'de icra edilen faaliyette 2 kişinin ormanlık alanda izinsiz define aradığı ihbarı aldı. Yapılan operasyonda şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalanırken alanda kürek, kazma ve levye ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK