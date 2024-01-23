Karabük'te Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
Karabük'te yapılan operasyonda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirildi.
Karabük'te kaçak elektronik sigara operasyonu gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde 1 şahsın işlettiği iş yerinde yapılan aramada 189 adet elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 50 adet likit ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK