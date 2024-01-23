Karabük'te kaçak elektronik sigara operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde 1 şahsın işlettiği iş yerinde yapılan aramada 189 adet elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 50 adet likit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK