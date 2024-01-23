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Karabük'te Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Karabük'te yapılan operasyonda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirildi.

Karabük'te kaçak elektronik sigara operasyonu gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde 1 şahsın işlettiği iş yerinde yapılan aramada 189 adet elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 50 adet likit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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