Karabük'te Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Karabük'te jandarma tarafından kaçak elektronik sigara operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde 2 şahsın işlettiği işyerinde yaptıkları aramada, 11 adet elektronik sigara ile elektronik sigaraların dolumunun yapıldığı 46 adet likit, 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 97 adet şeffaf poşet, 29 adet sigara koku kartı, 4 bin 615 adet tütün filtresi, 18 bin adet beyaz renkli dökme tütün filtresi, 43 adet sigara tutacağı ve 4 bin 684 gram açık tütün ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alınırken, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - KARABÜK