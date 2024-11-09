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Karabük'te Kaçak Casus Kameralarla İlgili Operasyon: 2 Şahıs Yakalandı

Karabük'te Kaçak Casus Kameralarla İlgili Operasyon: 2 Şahıs Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen operasyonda yasaklı casus kameraların satışını yapan 2 kişi yakalandı. KOM ekipleri, gizli kamera ve ekipmanların internet üzerinden satışını gerçekleştirenlere yönelik çalışma başlattı.

Karabük'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda, yasaklı casus kameraların satışını yapan 2 şahıs yakalandı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde il genelinde casus kamera olarak adlandırılan ve satışı yasak olan gizli kameraları çeşitli ürünler içerisinde gizleyerek internet üzerinden satış yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Baskında içerisinde ses kaydı ve gizli kamera bulunan çok sayıda duman dedektörleri, powerbank, şarj adaptörleri, dijital ve analog masa saati, kol saati, elektrik prizleri, seyyar prizler, buvat ve avize kapakları, oda kokuları, hesap makineleri, kalemler, termometreler, ses bombaları, heykel saatler gibi birçok eşya ele geçirildi. Ayrıca, operasyon sırasında çok sayıda elektronik devre, elektronik kart, gizli kamera, gizli mikrofon, batarya, anten gibi yapıma hazır gizli kamera ekipmanlarına da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler E.İ. ve E.İ. hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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