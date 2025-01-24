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Karabük'te Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

Karabük'te Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu
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Karabük'te jandarma, kaçak ürün satan bir işletmeye düzenlediği operasyonda binlerce makaron, sigara filtresi ve ambalaj poşeti ele geçirdi.

Karabük'te jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda binlerce adet makaron, sigara filtresi ve ambalaj ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkezde icra edilen faaliyete kaçak ürün sattığı belirlenen bir işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan aramada 11.65 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 495 adet makaron, 8 bin 960 adet sigara filtresi ile 7000 adet ambalaj poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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