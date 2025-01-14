Karabük'te Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karabük'te jandarma tarafından metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 2,4 gram metamfetamin maddesi, 7 adet 225 miligram sentetik ecza hap, 1 adet 800 miligram sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK