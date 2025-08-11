Karabük'te Jandarma Operasyonunda 353 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Karabük'te düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada 353 adet sentetik ecza hap ele geçirirken, bir cep telefonuna da el koydu. Şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramalarda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
