Karabük'te Jandarma Operasyonunda 353 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramalarda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK