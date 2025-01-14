Karabük'te Jandarma Operasyonu: Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi
Karabük'te jandarma tarafından yapılan bir operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında toplam 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te jandarma tarafından bir şahsın üzerinde yapılan aramada sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde icra edilen faaliyette bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 3 adet 800 miligram sentetik ecza hap, 6 adet kahverengi sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa