Karabük'te Jandarma Operasyonu: Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Karabük'te jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 66 bin 550 adet makaron ile 15 kilo 780 gram tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkezde iki ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda toplamda 66 bin 550 adet makaron ele geçirdi. Öte yandan ekiplerin Safranbolu ilçesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda da 15 kilo 780 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK