Karabük'te Jandarma Operasyonu: 22 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 adet sentetik hap ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda, iki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında adli arama yapıldı.

Aramalarda 14 adet ekstazi ve 8 adet rivoclon olmak üzere toplam 22 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK