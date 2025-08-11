Karabük'te Jandarma Operasyonu: 22 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Karabük'te Jandarma Operasyonu: 22 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Karabük'te düzenlenen jandarma operasyonunda, iki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda toplamda 22 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda, iki şüphelinin üzerinde ve eşyalarında adli arama yapıldı.

Aramalarda 14 adet ekstazi ve 8 adet rivoclon olmak üzere toplam 22 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
