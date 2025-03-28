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Karabük'te Jandarma 269 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirdi

Karabük'te Jandarma 269 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirdi
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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 269 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karabük'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı faaliyette 269 adet ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde icra edilen iki ayrı faaliyette 2 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 269 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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