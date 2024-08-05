Karabük'te İşçi Evde Ölü Bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan işçi evinde ölü bulundu.

Olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 52 No'lu Sokak'ta meydana geldi. KARDEMİR'de işçi olarak çalışan Emrah Erdoğan'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren yakınları Erdoğan'ı doğal gaz borusuna iple asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Erdoğan'ın naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK