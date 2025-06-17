Karabük'te İntihar Girişimi Kurtarıldı

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Karabük'te maddi sıkıntılar ve ailevi sorunlar yaşayan bir kişi, intihar girişiminde bulunarak mesaj attı. İtfaiye ve polis ekipleri, vatandaşın intiharını önlemek için hemen müdahale etti ve başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Karabük'te bir arkadaşına mesaj atarak, kendini asmak için ip aldığını belirten şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin itfaiye merdiveniyle eve girmesiyle kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Belen'de bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle mahkemelik olan ve maddi sıkıntılar yaşayan Yakup Z. (30), bunalıma girerek aldığı ipin resmini ve intihar edeceğini bir arkadaşına mesaj attı. Bunun üzerine durumun 112 Acil Servise bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin ve itfaiye ekiplerinin kapıyı çalmasına rağmen kimse açmadı. Bunun üzerine itfaiye merdiveni ile birlikte, itfaiye eri, polis ve sağlık personeli sepet yardımı ile binanın 3. katındaki evin balkonuna çıktı. İtfiaye eri balkon kapısını kırıp içeriye girerek elinde iple birlikte bulunan Yakup Z.'yi ikna edip, evden çıkarttı. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan Yakup Z.'nin psikolojik sorunlar yaşadığından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri servisinde gözlem altına alınacağı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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