Karabük'te yaşlı bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabük'te intihar

KARABÜK - Karabük'te yaşlı bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Mehmet Dinçel Sokak'ta meydana geldi. Kasım Özkan (78), evinin balkonunda asıl halde bulundu. Özkan'ı bulan torunu durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.