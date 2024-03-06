Karabük'te İnşaat Malzemeleri Çalan Zanlı Tutuklandı
Karabük'te faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait malzemelerin çalındığı ve satıldığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 26 suç kaydı olduğu belirlendi.
Karabük'te bir inşaat firmasına ait malzemeleri çaldığı ve sattığı belirlenen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmaları neticesinde bahse konu malzemeleri çalarak bir işyerine sattığı tespit edilen S.M. yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Zanlının başta hırsızlık olmak üzere 26 suç kaydının olduğu tespit edildi. - KARABÜK