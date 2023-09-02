Karabük'te ilginç olay: Kollarını açarak koşan adam halk otobüsüne çarptı

KARABÜK - Karabük'te bir kişinin seyir halindeki halk otobüsünün önüne atladığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Yeşil Mahallede meydana geldi. Serkan M. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kollarını açarak Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün, şahsın geldiğini görünce frene basması faciayı önledi. O anlar bir vatandaş tarafındansaniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Üç kişinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bir süre sonra gözden kayboldu.