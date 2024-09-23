Karabük'te İki Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri çalışmada, il merkezinde S.A ve M.C'nin durumundan şüphelenilerek üst ve araç araması yapıldı. Yapılan aramada 2.04 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezinde durumlarından şüphelenilen Ö.F.M., Y.T.S. ve Ş.G.'nin içerisinde olduğu araçta yapılan aramada ise 10,36 gram esrar maddesi, 0.83 gram içime hazır esrar maddesi ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.F.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan araması olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. - KARABÜK