Üye Girişi
Haberler

Karabük'te İki Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te İki Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik ecza maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Karabük'te gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri çalışmada, il merkezinde S.A ve M.C'nin durumundan şüphelenilerek üst ve araç araması yapıldı. Yapılan aramada 2.04 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezinde durumlarından şüphelenilen Ö.F.M., Y.T.S. ve Ş.G.'nin içerisinde olduğu araçta yapılan aramada ise 10,36 gram esrar maddesi, 0.83 gram içime hazır esrar maddesi ve 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.F.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan araması olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)? Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) Gaziantep Trabzonspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });