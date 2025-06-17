Karabük'te İki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında motosiklet ve ATV araçlarıyla 3 kişi yaralandı. Kazalarda sürücüler son anda tehlikeyi atlatarak hafif yaralı kurtuldular. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Karabük'te trafik kazaları kamerada: 3 yaralı

Dengesini kaybeden motosiklet araç altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yoldan çıkan ATV apartman bahçesine uçtu, çocuğu ile birlikte son anda atlayarak kurtuldu

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen motosiklet ve ATV aracı kazalarında 3 kişi yaralandı. Meydana gelen iki ayrı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ticari bir aracın altında kalmaktan kurtulurken, bir diğer kazada ise yoldan çıkan ATV aracı apartman bahçesine düştüğü kazada kucağındaki çocukla birlikte atlayan şahıs ve çocuk yaralandı. Her iki kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

100.Yıl mahallesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, yoldan geçen hafif ticari aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yoldan çıkan ATV apartman bahçesine uçtu"

Diğer kaza ise 75 Yıl mahallesi 107 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yokuş aşağıya inen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV, yaklaşık 4 metre yükseklikte apartman bahçesine uçtu. Kaza öncesi kucağındaki çocukla birlikte atlayan sürücü ve küçük çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında yoldan geçen bir sürücüsü ise aracındaki ailesini indirerek, çocuk ve ATV sürücüsünü aracıyla hastaneye getirdi.

Yaşanan kazalarla ilgili olarak Trafik polisleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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